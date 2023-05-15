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У Росії льотчики не закінчаться, але якісний склад буде гірший, - Ігнат

Щороку російські воєнні виші випускають до 150 льотчиків.

У Росії льотчики не закінчаться, але якісний склад буде гірший, - Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росія продовжує підготовку пілотів, але багато професійних льотчиків уже вбиті, або отримали поранення під час війни проти України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. 

"Росія продовжує готувати пілотів, навчальні заклади працюють. Якщо говорити про випуск льотчиків: це може бути 100 – 150 осіб щороку. Надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми не маємо. Але те, що якісний склад буде значно гірший, це (очевидно –ред.). Це війна", - пояснив ситуацію Ігнат.

Він зазначив, що багато російських льотчиків, яких направили вбивати українців, раніше воювали у Сирії і вони були одними з найкращих. 

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Нагадаємо, що загальна кількість втраченої росіянами 13 травня повітряної техніки складає п‘ять одиниць: два літаки та три гелікоптери.

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