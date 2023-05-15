Чоловік відзняв на телефон відео руху військової техніки та опублікував із прив’язкою до геолокації.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі встановлено, що чоловік особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Отримані медіафайли він розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

"За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Під час обшуку у підозрюваного виявлено мобільний телефон, який він використовував для публікації відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що Повітряні сили неодноразово попереджали про відповідальність телеграм-каналів, які фіксують рух ворожих дронів і ракет. Таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.