У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині тіктокер "злив" у соцмережу локації Сил оборони. Тепер йому загрожує вісім років тюрми

Чоловік відзняв на телефон відео руху військової техніки та опублікував із прив’язкою до геолокації.

На Черкащині тіктокер "злив" у соцмережу локації Сил оборони. Тепер йому загрожує вісім років тюрми
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі встановлено, що чоловік особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Отримані медіафайли він розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

"За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Під час обшуку у підозрюваного виявлено мобільний телефон, який він використовував для публікації відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що Повітряні сили неодноразово попереджали про відповідальність телеграм-каналів, які фіксують рух ворожих дронів і ракет. Таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies