Хлопці знаходять рештки радянських, українських та російських солдатів, викопують їх та передають у морги.

Під час війни не завжди вдається забрати з поля бою тіла полеглих бійців. Це стається не тільки через високу інтенсивність зіткнень, а й через те, що деякі території залишаються замінованими. Пошукова група "Чорний Тюльпан" бере на себе цю роль - ексгумує останки тіл солдат, аби повернути їх додому.

Про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".

На відео, яке опублікував проєкт, - робота пошукової групи. Хлопці знаходять рештки радянських, українських та російських солдатів, викопують їх та передають у морги.

Про діяльність пошукової групи розповів її керівник Олексій Юков.

"Паради перемоги у Москві продовжуються, а воїни, яку цю перемогу виборювали, лежать у землі нікому не потрібні. Розпізнавальних знаків та документів у радянських солдатів в наявності немає", - сказав він.

Проте розпізнавальні знаки є у росіян. Так, Олексій на камеру показав форму та документи солдата Росгвардії та навіть дістав з кишені пакетик "Майського чаю". Власне, спочатку пошукова група планувала вилучити кістки радянського солдата, про які їм повідомили сапери, що розміновували тутешнє поле. Неподалік цієї локації влітку 2022 року стояли російські підрозділи. "Чорний Тюльпан"виїхав на це місце відразу, як отримав інформацію про ймовірні останки радянського солдата.

Росіян, які тут стояли, разом з технікою знищили воїни 95-ї бригади ЗСУ. Добровольці з "Чорного Тюльпана" знайшли тут останки трьох російських солдатів. Деякі фрагменти їхніх тіл вже розтягли дикі тварини.

"Війна тебе пережовує та випльовує, - розмірковує Олексій. - Залишаються самі кістки. Росіяни від самого початку мали сказати війні «ні» замість «можем повторить». Всі ми бачимо ціну цих «повторень»".

Процедура вилучення тіл наступна: пошукова група ексгумує останки, передає їх в морг. У морзі тіла оглядають спеціалісти, описують їх, відбирають ДНК. Тіла росіян - пропонують тій стороні. Якщо це тіло українського солдата, то добровольці виходять на зв’язок із родичами загиблих та допомагають слідству вести справу.

Всього на рахунку пошукової групи 325 знайдених тіл росіян та більше 100 українців. Бували випадки, коли добровольці навіть потрапляли під російські обстріли та евакуювали українських поранених.

Добровольці "Чорного Тюльпана" працюють у будь-яку пору року, на телефонні дзвінки відповідають і вдень, і вночі. Бо загиблих з обох сторін багато, а пошукових груп на всіх бракує.

«До перемоги ще далеко, але ми переможемо, - каже Олексій. - Бо за нами людяність".