Російські військові зруйнували 70 і пошкодили понад 1 030 дитячих садків в Україні

До початку повномасштабної війни в Україні працювали 15 000 закладів дошкільної освіти.

Унаслідок війни з РФ в Україні зруйновані 70 закладів дошкільної освіти, 1 031 пошкоджені. 846 дитячих садків розташовані на окупованих територіях.

Про це повідомляє сайт Міністерства освіти і науки.

"На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Станом на 11 травня 2023 року зруйновані 70 та пошкоджені 1 031 дошкільний заклад із майже 15 000, які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти", – ідеться в повідомленні.

Наразі освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою). Із них:

за очною формою надають освітні послуги 6 003 дитсадки;

за дистанційною формою – 2 851 дитсадок;

за змішаною – 1 513 дитсадочків.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2022 року російські війська пошкодили в Україні понад 2,6 тис. закладів освіти, 406 – повністю зруйнували.