Росіяни підтягують десантно-штурмові загони до Бахмута, – Маляр

До околиць Бахмута російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони, але попри важкі бої Збройні сили України продовжують просуватися вперед.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора українські військові продовжували просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

Напередодні Міністерство оборони РФ визнало загибель на Бахмутському фронті двох високопоставлених офіцерів.

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський заявив про те, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.