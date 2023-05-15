У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
ГоловнаСуспільствоВійна

Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції російської армії в обмін на виведення ЗСУ з Бахмута, – Washington Post

Президент Володимир Зеленський контакти військової розвідки з власником найманців не підтвердив. 

Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції російської армії в обмін на виведення ЗСУ з Бахмута, – Washington Post
Фото: скрін відео

Власник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції російських військ в обмін на виведення українських захисників із Бахмута. Про це пише Washington Post із посиланням на "злиті" дані Пентагону. 

За даними журналістів, відповідна пропозиція була озвучена в січні. Україна цю пропозицію відхилила. Washington Post ствержує, що пропозиція Пригожина була зроблена через контакти із українськими розвідниками. 

Речник Білого дому відмовився від коментарів щодо цієї інформації, заснованої на секретних американських документах. 

У інтервʼю Washington Post президент України не підтвердив контакти українських розвідників із Пригожиним. Він зазначив, що це питання військової розвідки.

Нагадаємо, що штурмові групи "Вагнера" ведуть бої на Бахмутському напрямку і зазнають там високих втрат. За даними ЗМІ, Пригожин має конфлікт із міністром оборони Росії, і він триває вже протягом багатьох місяців. Зокрема, Пригожина позбавили права вербувати найманців по вʼязницях. Цим тепер займається російське міноборони. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies