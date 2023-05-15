Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції російської армії в обмін на виведення ЗСУ з Бахмута, – Washington Post

Президент Володимир Зеленський контакти військової розвідки з власником найманців не підтвердив.

Власник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції російських військ в обмін на виведення українських захисників із Бахмута. Про це пише Washington Post із посиланням на "злиті" дані Пентагону.

За даними журналістів, відповідна пропозиція була озвучена в січні. Україна цю пропозицію відхилила. Washington Post ствержує, що пропозиція Пригожина була зроблена через контакти із українськими розвідниками.

Речник Білого дому відмовився від коментарів щодо цієї інформації, заснованої на секретних американських документах.

У інтервʼю Washington Post президент України не підтвердив контакти українських розвідників із Пригожиним. Він зазначив, що це питання військової розвідки.

Нагадаємо, що штурмові групи "Вагнера" ведуть бої на Бахмутському напрямку і зазнають там високих втрат. За даними ЗМІ, Пригожин має конфлікт із міністром оборони Росії, і він триває вже протягом багатьох місяців. Зокрема, Пригожина позбавили права вербувати найманців по вʼязницях. Цим тепер займається російське міноборони.