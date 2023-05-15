На окупованій Херсонщині росіяни вимагають гроші за відстрочку від примусової мобілізації в армію РФ

Чоловіків, які не мають коштів, або відмовляються платити хабаря, відправляють до польових таборів.

Противник і далі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"У низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабара, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки", – зазначається в повідомленні.

Після цього російські військові відправляють чоловіків у населені пункти, які межують із лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації. Окупанти створили ліквідаційні комісії для "Військового комісаріату ЛНР", яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний орган був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей. Місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.