ЗСУ захопили понад 10 позицій росіян під Бахмутом, - Маляр

Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин", - зазначила вона.

"В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - додала маляр.

Вона також зазначила, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони РФ визнало загибель на Бахмутському фронті двох високопоставлених офіцерів.

Раніше Сирський заявив про те, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.