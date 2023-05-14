14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району на Харківщині.
Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.
"Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів. В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, що вчора російські окупаційні війська обстріляли два райони Харківської області.