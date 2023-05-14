Люди під час обстрілу не постраждали.

14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.

"Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів. В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора російські окупаційні війська обстріляли два райони Харківської області.