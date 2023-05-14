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Росіяни вивозять речі з севастопольських бухт, - Гуменюк

Помітно курсування кораблів між Севастополем та Новоросійськом.

Росіяни вивозять речі з севастопольських бухт, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Чорноморський флот Росії проводить певну передислокацію, росіяни потрохи вивозять речі з севастопольських бухт.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

За її словами, спостерігається курсування росіян між Севастополем та Новоросійськом.

"Дислокація для них поки що залишається та сама. Але активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі з Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", – зауважила Гуменюк.

Вона додала, що пришвидшеного темпу ворога не спостерігають, але є певна активізація.

"Навряд чи у них є стільки людей, які готові там заповнити 7 великих десантних кораблів та відійти на відстань до берега, який контролює Україна, щоб висадитись. Підходу туди не було, а курсування між Севастополем та Новоросійськом ми спостерігали", – сказала вона.

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Нагадаємо, що станом на полудень неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" зі загальним залпом до 18 ракет.

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