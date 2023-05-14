Зеленський поспілкувався з президентом ПАР, закликавши доєднатися до формули миру

Розмова відбулася на тлі звинувачень у тому, що Південна Африка постачала зброю та боєприпаси до Росії.

Президент України Володимир Зеленський вчора з Риму поспілкувся з очільником ПАР Сирілом Рамафосою.

Про це пише Bloomberg.

Розмова відбулася на тлі звинувачень у тому, що ПАР постачала зброю та боєприпаси до Росії, хоча Преторія зайняла нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну.

“Кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”, – сказав Зеленський.

Він закликав Рамафосу “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.

Нагадаємо, в уряді ПАР заявили, що Південно-Африканська Республіка не схвалила жодних поставок зброї до Росії. Мондлі Гунгубеле − міністр, який очолює Національний комітет країни з контролю за звичайними озброєннями, зазначив: "у разі якщо зброя була завантажена на судно до Росії, це було б незаконно та недоречно".