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Зеленський поспілкувався з президентом ПАР, закликавши доєднатися до формули миру

Розмова відбулася на тлі звинувачень у тому, що Південна Африка постачала зброю та боєприпаси до Росії.

Зеленський поспілкувався з президентом ПАР, закликавши доєднатися до формули миру
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вчора з Риму поспілкувся з очільником ПАР Сирілом Рамафосою.

Про це пише Bloomberg.

Розмова відбулася на тлі звинувачень у тому, що ПАР постачала зброю та боєприпаси до Росії, хоча Преторія зайняла нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну.

“Кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”, – сказав Зеленський. 

Він закликав Рамафосу “об’єднатися з іншими країнами світу, усіма континентами та Африкою у спільній роботі для реалізації нашої формули миру”.

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Нагадаємо, в уряді ПАР заявили, що Південно-Африканська Республіка не схвалила жодних поставок зброї до Росії. Мондлі Гунгубеле − міністр, який очолює Національний комітет країни з контролю за звичайними озброєннями, зазначив: "у разі якщо зброя була завантажена на судно до Росії, це було б незаконно та недоречно".

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