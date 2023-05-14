У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Угруповання РФ в Україні складається з понад 200 тис. військових, - британська розвідка

На переконання британців, у РФ відсутні необхідні резерви.

Угруповання РФ в Україні складається з понад 200 тис. військових, - британська розвідка
Фото: змі окупантів

Російське угруповання в Україні складається з понад 200 тис. військових, які входять до 70 полків та бригад та розділені на 5 груп військ.

Про це пише Міністерство оборони Британії у Twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване, так само як 446 днів тому на початку повномасштабного вторгнення. Аналітики припускають, що воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. 

"Однак у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить сучасними транспортними засобами та проходило регулярні тренування. Зараз сили переважно складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише прості операції на основі піхоти", - написали у розвідці Британії. 

Також на переконання британських військових, у РФ відсутні необхідні резерви. 

"Малоймовірно, що нинішнє угруповання РФ змогло створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. Навряд чи це буде рівень масштабного військового ефекту уздовж лінії фронту в 1200 км в умовах тиску", - дійшли висновку в британській розвідці. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies