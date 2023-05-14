Угруповання РФ в Україні складається з понад 200 тис. військових, - британська розвідка

Російське угруповання в Україні складається з понад 200 тис. військових, які входять до 70 полків та бригад та розділені на 5 груп військ.

Про це пише Міністерство оборони Британії у Twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване, так само як 446 днів тому на початку повномасштабного вторгнення. Аналітики припускають, що воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ.

"Однак у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить сучасними транспортними засобами та проходило регулярні тренування. Зараз сили переважно складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише прості операції на основі піхоти", - написали у розвідці Британії.

Також на переконання британських військових, у РФ відсутні необхідні резерви.

"Малоймовірно, що нинішнє угруповання РФ змогло створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. Навряд чи це буде рівень масштабного військового ефекту уздовж лінії фронту в 1200 км в умовах тиску", - дійшли висновку в британській розвідці.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.