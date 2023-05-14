На окуповану Луганщину у табори військової підготовки з РФ прибуло майже 1000 в’язнів

До Новопетрівки Запорізької області привезли близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК “Вагнер”.

До польового табору росіян в окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки з РФ прибуло майже 200 ув’язнених.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .

Також окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів у районі населеного пункту Можняківка на Луганщині.

Водночас до Новопетрівки Запорізької області на територію полігону для військової підготовки нещодавно привезли близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК “Вагнер”. Підготовка триватиме декілька тижнів. “Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про те що російські збройні сили почали набирати до своїх лав ув’язнених, як це робить приватна військова компанія "Вагнер", стало відомо у квітні.