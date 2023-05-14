У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)

У суботу ввечері під час повітряної тривоги у Тернополі пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях. Наразі відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста. Поранені двоє людей.

Оновлено 00:25. За словами Володимира Труша, у Тернополі внаслідок російської атаки травмовані двоє громадян.

“Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога”, – зазначив він.

Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Наразі на місці події працюють пожежники. Загоряння ще не ліквідовано повністю.

Оновлено 00:00. У Тернополі загорілася нежитлова будівля, на місці працюють рятувальники. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Оновлено 23:39. За попередньою інформацією голови Тернопільської облради Михайла Головка, є приліт у промзону Тернополя. “Поки лунає тривога - будьте в укриттях”, – наголосив Головко.

Оновлено 23:09 Труш звернувся до жителів Тернопільщини із закликом не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху.

“Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам”, – написав очільник ОВА.

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога. Після 00:00 неділі почалися відбої повітряної тривоги.