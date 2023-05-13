Окупанти шість разів за день обстріляли Сумщину

У суботу 13 травня російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область. Загарбники використовували міномети, гранатомети і артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Зазначається, що за день в області були зафіксовані 65 "прильотів".

За інформацією ОВА, росіяни вели обстріли по:

Есманській громаді з міномета. У результаті було зафіксовано 16 вибухів на території громади.

Білопільській громаді з гранатометів та мінометів. Окупанти завдали 32 удари по території громади.

Великописарівській громаді з автоматичного гранатомета на станку (АГС). Було зафіксовано десять вибухів.

Краснопільській громаді із САУ. Росіяни завдали сім ударів.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня та сьогодні зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.