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Окупанти шість разів за день обстріляли Сумщину

Попередньо – без постраждалих.

Окупанти шість разів за день обстріляли Сумщину
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото

У суботу 13 травня російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область. Загарбники використовували міномети, гранатомети і артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Зазначається, що за день в області були зафіксовані 65 "прильотів".

За інформацією ОВА, росіяни вели обстріли по:

  • Есманській громаді з міномета. У результаті було зафіксовано 16 вибухів на території громади.
  • Білопільській громаді з гранатометів та мінометів. Окупанти завдали 32 удари по території громади.
  • Великописарівській громаді з автоматичного гранатомета на станку (АГС). Було зафіксовано десять вибухів.
  • Краснопільській громаді із САУ. Росіяни завдали сім ударів.

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Нагадаємо, в ніч на 13 травня та сьогодні зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

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