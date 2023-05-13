Ви точно це побачите, а Росія це точно відчує, – Зеленський про контрнаступ

При цьому президент очікувано не став розкривати деталі контрнаступу.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україне дуже серйозно готується до контрнаступу.

Про це він сказав сьогодні у Римі італійським журналістам.

“Ви точно це побачите, а Росія це точно відчує”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна дуже серйозно готується до контрнаступу.

“Ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає весь цей задум, а і народ наш, який очікує”, - зауважив президент.

При цьому глава держави очікувано не став вдаватися в деталі.

Нагадаємо, сьогодні голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні заявила, що Італія робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку. Італія робитиме все можливе, щоб Україні не навʼязали несправедливий мир. Джорджа Мелоні також підтвердила, що її країна підтримує Формулу миру Зеленського та бажання України вступити в Євросоюз і НАТО.