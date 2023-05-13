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Танки Abrams зараз в Європі, де скоро розпочнеться підготовка українських військових, - Брінк

Підтримка військових зусиль України триває. 

Танки Abrams зараз в Європі, де скоро розпочнеться підготовка українських військових, - Брінк
Фото: General Dynamics Land Systems

У Європі скоро почнеться підготовка українських військовослужбовців до роботи з американськими танками Abrams. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Підтримка військових зусиль України триває, і танки Abrams зараз в Європі, де скоро розпочнеться підготовка українських військових”, - йдеться в повідомленні. 

Вона додала, що на прикладі Patriot видно, що підготовлені в США українські військові продовжують демонструвати свою ефективність у використанні американської техніки.

Нагадаємо, нещодавно голова Пентагону заявив, що Україна отримає американські танки Abrams восени. Такі терміни повʼязані не лише з самою доставкою та навчанням танкістів, а й зі створенням інфраструктури для обслуговування танків. 

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що американські Abrams не встигнуть взяти участь у весняному контрнаступі. Рішення виділити українцям свої сучасні потужні танки Вашингтон ухвалив у січні 2023, коли єдиною союзницею України, яка погодилась надати танки, була Велика Британія. ЗМІ писали, що рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про виділення необхідних для захисників Leopard залежало від того, чи дадуть свої танки українцям США. 

Спершу про схвалення надання "абрамсів" писали ЗМІ, а вже 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що виділяє Україні 31 танк, хоча ще за пʼять днів до того в Пентагоні говорили, що для ЗСУ ця техніка не має сенсу – вона надто дорога і складна в обслуговуванні

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