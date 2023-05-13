Окупанти відключили на Луганщині мобільний інтернет

Це сталося після вибухів у Луганську.

Ватажок російських окупантів на Луганщині Леонід Пасічник повідомив, що на території окупованої частини Луганщини "тимчасово" відключили мобільний інтернет.

Ватажок бойовиків у своєму Телеграм-каналі сказав, що це зроблено начебто через посилення обстрілів українськими військовими та "задля безпеки цивільного населення".

Раніше окупанти також повідомляли, що по Луганську вдарило дві ракети. Тип озброєння, яким було завдано удару, окупантами ще встановлюється. Під час вибухів Пасічник покладав квіти до пам’ятника "захисникам Донбасу" з російським депутатом Андрєєм Турчаком.

Місцеві пабліки заявили, що росіяни використовували завод Poly-Pack, який потрапив під обстріл, як військовий склад та ремонтну базу. Також пишуть про вибух в районі нафтобази.

Нагадаємо, що у Луганській області протягом 11 травня ворожих обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. Авіаційних ударів ворог завдав по Греківці та Білогорівці. Основні бої продовжують точитися у Серебрянському лісництві, але ворог там успіху не має.