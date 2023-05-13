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Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки загинули двоє людей, ще десять поранені

Серед загиблих — 15-річна дівчина. Серед поранених — двоє підлітків 15 та 16 років. Попередньо, окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Смерч”.

Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки загинули двоє людей, ще десять поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули двоє людей, ще десять отримали поранення. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. 

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджені та зруйновані багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. 

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини. У Краматорську були пошкоджені тролейбусні лінії.

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