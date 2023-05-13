Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки загинули двоє людей, ще десять поранені

Серед загиблих — 15-річна дівчина. Серед поранених — двоє підлітків 15 та 16 років. Попередньо, окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Смерч”.

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули двоє людей, ще десять отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджені та зруйновані багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини. У Краматорську були пошкоджені тролейбусні лінії.