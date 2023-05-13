Німеччина підтвердила виділення Україні рекордного пакета військової допомоги

Уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки. Припинення незаконної війни Росії проти українського народу поки не передбачається. Тому Німеччина надасть будь-яку допомогу - скільки завгодно", - заявив Пісторіус.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

За даними німецьких ЗМІ, Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму близько 2,7 млрд євро.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз налаштований пришвидшити постачання боєприпасів Україні.