СБУ встановила особу окупаційного "коменданта" Балаклії, який катував жителів міста

Служба безпеки України повідомила про підозру військовому коменданту Калінінградського гарнізону російських збройних сил (позивний "Граніт"), який катував жителів Балаклії на Харківщині.
Про це йдеться на сайті спецслужби.
Торік у березні він приїхав до окупованого міста, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків "Л/ДНР" у поширенні кремлівського режиму в місті. Згодом його призначили там "комендантом".
"На цій "посаді" окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів. За наказом "Граніта" українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті", - повідомили в спецслужбі.
Зловмисник особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовував до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до Росії.
В СБУ додали, що під час звільнення Балаклії "Граніт" утік до РФ, де наразі переховується від правосуддя.
Нагадаємо, російські війська зайшли у Балаклію торік 2 березня. Після контрнаступу української армії на Харківщині місто звільнили - у вересні в Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.