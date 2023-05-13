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СБУ встановила особу окупаційного "коменданта" Балаклії, який катував жителів міста

Йому повідомили про підозру.

СБУ встановила особу окупаційного "коменданта" Балаклії, який катував жителів міста
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру військовому коменданту Калінінградського гарнізону російських збройних сил (позивний "Граніт"), який катував жителів Балаклії на Харківщині.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

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Торік у березні він приїхав до окупованого міста, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків "Л/ДНР" у поширенні кремлівського режиму в місті. Згодом його призначили там "комендантом". 

"На цій "посаді" окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів. За наказом "Граніта" українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті", - повідомили в спецслужбі.

Зловмисник особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовував до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до Росії.

В СБУ додали, що під час звільнення Балаклії "Граніт" утік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. 

Нагадаємо, російські війська зайшли у Балаклію торік 2 березня. Після контрнаступу української армії на Харківщині місто звільнили - у вересні в Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.

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