У Балаклію Харківської області зайшли російські війська, - мер

Мер обіцяє не співпрацювати з окупантами.

На територію Балаклійської міської громади Харківської області зайшли російські війська. Про це заявив мер Балаклії Іван Столбовий. Місцева влада з окупантами не співпрацюватиме.

"На територію Балаклійської громади зайшли російські війська! Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо!" - зазначив мер.

Він зазначив, що залишається в місті і нікуди не тікатиме.

Нагадаємо, Харків залишається однією з найбільш обстрілюваних локацій. Сьогодні по центру міста окупанти знову завдали ракетного обстрілу - крилата ракета влучила в будівлю міськради. Вчора окупанти обстріляли будівлю облдержадміністрації.