Голова Київської ОДА назвав найнебезпечніші напрямки в області

Станом на зараз найбільш небезпечними напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

Про це в Telegram повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба. "Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", – зазначив він.

Кулеба додав, що вживаються всі необхідні заходи для контролю складної ситуації в області.

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 2 березня Росія на Подільському напрямку силами 13 БТРг зі складу Східного військового округу збройних сил намагається продовжити наступ по рубежу Гореничів, Гостомеля і Демидова у напрямку столиці. Метою є блокування Києва з північного та північно-західного напрямку.

Мер Віталій Кличко заявив, що ворог стягує сили все ближче до столиці, але Київ готовий до оборони, він стоїть і стоятиме.