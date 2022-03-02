Голова Миколаївської ОДА закликав містян долучитися до відстеження російських колон, які намагаються оточити місто

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає мешканців міста, котрі добре орієнтуються на місцевості, допомогти Збройним силам України знешкодити ворожі колони, які наразі готуються оточити місто. Про це він заявив під час звернення, яке опублікував у телеграмі.

Він зазначив, що російські військові колони прибувають, прибуває їхнє оснащення.

“Боюся, що ми можемо опинитися в ситуації, коли ворог утворить кільце - вони намагаються потроху розосереджуватися, - а потім розгорне техніку і почне бити по своїх цілях масовано. Але ми можемо їм завадити”, - зазначив очільник ОДА.

Він зазначив, що Збройні сили України працюють з позицій та економлять свої засоби. А пересування колон відбувається майже без прикриття: за словами мера, "гради" в русі - просто коробка з сірниками.

“Наразі вони знову дислокуються. Скоріш за все, намагатимуться вночі розгортатися. Ми не повинні дозволити їм це зробити. До чого я закликаю. Я закликаю тих, хто знає місцевість, мисливців, УБД (учасників бойових дій), усіх охочих готуватися на нічні виїзди”, - заявив Кім.

Він закликав або палити техніку, або повідомляти про точні координати її розміщення та переміщення через офіційних осіб, мовляв, у місті всі всіх знають. Також повідомляти про пересування російських військ в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні вночі була перша наступальна операція українських військових, яка закінчилася добре.