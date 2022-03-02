ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок

Окупанти прагнуть утримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.

Станом на полудень 2 березня Збройні сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу в російських окупантів.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в соцмережі Facebook.

Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло. Він намагається уникати прямих сутичок не тільки з українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон.

“На території України перестає діяти російська пропаганда, і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав”, – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу й активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів і частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат і зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничі, Шпитьки, Петрушки.

Одночасно противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог у складі 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії в напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, зазнав втрат і зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Чернігівському напрямку противника зупинено.

На Ніжинському напрямку здійснив переміщення в напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.