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ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок

Окупанти прагнуть утримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.

ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Фото: president.gov.ua

Станом на полудень 2 березня Збройні сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу в російських окупантів.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в соцмережі Facebook.

Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло. Він намагається уникати прямих сутичок не тільки з українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. 

“На території України перестає діяти російська пропаганда, і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав”, – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу й активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів і частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат і зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничі, Шпитьки, Петрушки.

Одночасно противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Сіверському напрямку ворог у складі 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії в напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, зазнав втрат і зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Чернігівському напрямку противника зупинено.

На Ніжинському напрямку здійснив переміщення в напрямку Нова Басань, Козелець.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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