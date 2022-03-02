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Мер Херсона просить зелений коридор: місто на межі гуманітарної катастрофи

Місто потребує медикаментів і продуктів харчування.

Мер Херсона просить зелений коридор: місто на межі гуманітарної катастрофи

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявляє, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи і просить зробити зелений коридор, щоб вивезти поранених і завезти харчі містянам. Про це він написав у facebook.

"Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати зелений коридор для вивезення поранених і вбитих, провезення до міста медикаментів і продуктів харчування. Без цього місто загине!" - зазначив мер.

Він просить донести цю інформацію, зокрема, до світових політиків.

"Допоможіть Херсону отримати можливість урятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!" - написав мер.

Нагадаємо, у Херсон вночі увійшли російські окупанти, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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