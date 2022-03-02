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Кораблі РФ вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб прикритися ним, як щитом, – Генштаб

У разі незгоди росіяни погрожують відкрити по судну HELT вогонь.

Кораблі РФ вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб прикритися ним, як щитом, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-морські сили ЗСУ закрили судноплавство в північно-західному районі Чорного моря

Водночас Російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватись життями цивільних.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 березня кораблі РФ вимагають від цивільного судна HELT зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном, як живим щитом. В іншому разі кораблі РФ погрожують відкрити по судну HELT вогонь. 

"Це ніщо інше, як піратство 21 століття", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Там нагадали, що з 24 лютого російський флот уже обстріляв два цивільні судна, ще два судна окупанти захопили у полон (зокрема, пошуково-рятувальне судно "Сапфір", що виконувало гуманітарну місію).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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