Кораблі РФ вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб прикритися ним, як щитом, – Генштаб

Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-морські сили ЗСУ закрили судноплавство в північно-західному районі Чорного моря.

Водночас Російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватись життями цивільних.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 березня кораблі РФ вимагають від цивільного судна HELT зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном, як живим щитом. В іншому разі кораблі РФ погрожують відкрити по судну HELT вогонь.

"Це ніщо інше, як піратство 21 століття", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Там нагадали, що з 24 лютого російський флот уже обстріляв два цивільні судна, ще два судна окупанти захопили у полон (зокрема, пошуково-рятувальне судно "Сапфір", що виконувало гуманітарну місію).