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Росія від початку війни в Україні втратила майже 6 тисяч військових

Знищено 30 літаків, 31 гелікоптер, понад 210 танків, 862 одиниць бронетехніки.

Росія від початку війни в Україні втратила майже 6 тисяч військових
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії внаслідок війни в Україні. Інформацію викладено українською та англійською мовами.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24 лютого по 2 березня:

  • особового складу / personnel – 5 840 осіб
  • літаків / aircraft – 30 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 31 од,
  • танків / tanks ‒ до 211,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 862,
  • артилерійських систем / artillery systems – 85,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 9,
  • РСЗВ / MLRS – 40,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational and tactical level – 3,
  • легкі швидкісні катери / light speedboats – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки / Vehicles – 355.

У Генштабі додали, що дані уточнюються. Там пояснили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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