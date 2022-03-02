Росія від початку війни в Україні втратила майже 6 тисяч військових

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії внаслідок війни в Україні. Інформацію викладено українською та англійською мовами.
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24 лютого по 2 березня:
- особового складу / personnel – 5 840 осіб
- літаків / aircraft – 30 од,
- гелікоптерів / helicopters – 31 од,
- танків / tanks ‒ до 211,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 862,
- артилерійських систем / artillery systems – 85,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 9,
- РСЗВ / MLRS – 40,
- цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational and tactical level – 3,
- легкі швидкісні катери / light speedboats – 2 одиниці,
- автомобільної техніки / Vehicles – 355.
У Генштабі додали, що дані уточнюються. Там пояснили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.