Росія від початку війни в Україні втратила майже 6 тисяч військових

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії внаслідок війни в Україні. Інформацію викладено українською та англійською мовами.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24 лютого по 2 березня:

особового складу / personnel – 5 840 осіб

літаків / aircraft – 30 од,

гелікоптерів / helicopters – 31 од,

танків / tanks ‒ до 211,

бойових броньованих машин / APV ‒ 862,

артилерійських систем / artillery systems – 85,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 9,

РСЗВ / MLRS – 40,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational and tactical level – 3,

легкі швидкісні катери / light speedboats – 2 одиниці,

автомобільної техніки / Vehicles – 355.

У Генштабі додали, що дані уточнюються. Там пояснили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.