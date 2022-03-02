У Миколаєві сьогодні вночі була перша наступальна операція українських військових, яка закінчилася добре. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Не дали орки поспати всю ніч, але з хорошої сторони, - повідомив Кім. - Учора вночі ми проводили операцію "Циган". Виїхали в н-кількість районів, відібрали, спалили техніку і забрали дещо собі. Дуже серйозно відпрацювали по Чорнобаївці. Орки образилися, тягнуть десант, колона зі Снігурівки пішла, намагаються зараз щось там відбити, медиками щось евакуювати. Ну, медиків відпустимо, але всіх інших зараз покараємо. Працюємо".

Після заяви Кіма стало відомо, що розбито ворожу колону, за попередніми даними, з кількох сотень одиниць техніки.