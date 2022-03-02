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Спостерігачів ОБСЄ евакуювали з Харкова, Донецька та Луганська

Моніторингова команда у Херсоні залишається в місті.

Спостерігачів ОБСЄ евакуювали з Харкова, Донецька та Луганська
Фото: EPA/UPG

Місія ОБСЄ евакуювала своїх співробітників з Харкова, Донецька та Луганська, повідомляє Суспільне. 

Співробітники ОБСЄ з Харкова переїхали до Дніпра та очікують виїзду з країни. Водночас, моніторингова місія в Херсоні продовжує перебувати в місті, в укритті.

Як повідомили в ОБСЄ, очільник місії та вище керівництво залишатимуться в Україні до повного завершення евакуації.

Нагадаємо, що організація з безпеки і співробітництва в Європі припиняє свою місію в Україні та евакуює співробітників з України. Про це стало відомо ще 25 лютого.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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