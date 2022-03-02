Під обстрілами на Київщині загинула лікарка центру дитячої кардіології і кардіохірургії

Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого до лікарні.

Під обстрілом російських військ у Київській області загинула лікарка-анастезіолог науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Марина Калабіна.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці в фейсбуці.

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині… — пише він. — Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Ввечері – чергова смерть лікаря».

Фото: Facebook / Віктор Ляшко Марина Калабіна

1 березня під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина, внаслідок удару по телевежі в Києві загинуло п'ятеро мирних жителів, а у Харкові російські війська обстріляли лікарню.