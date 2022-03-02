Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Під обстрілами на Київщині загинула лікарка центру дитячої кардіології і кардіохірургії

Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого до лікарні.

Під обстрілом російських військ у Київській області загинула лікарка-анастезіолог науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Марина Калабіна.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці в фейсбуці.

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині… — пише він. — Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Ввечері – чергова смерть лікаря».

Марина Калабіна
Фото: Facebook / Віктор Ляшко
Марина Калабіна

1 березня під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина, внаслідок удару по телевежі в Києві загинуло п'ятеро мирних жителів, а у Харкові російські війська обстріляли лікарню.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також