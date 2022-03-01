Українським студентам у польських вишах відтермінують оплату за навчання та проживання, - Шкарлет

Польський міністр освіти з цього приводу вже звернувся до ректорів ВНЗ Польщі.

Українським студентам у вишах Польщі відтермінують оплату за навчання та проживання у зв'язку з воєнними діями в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві освіти України.

Питання обговорили міністр освіти України Сергій Шкарлет і міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек під час зустрічі 1 березня.

"Зараз отримую багато запитань від українських студентів, які навчаються в університетах Польщі, щодо можливості відтермінування оплати за навчання та проживання у зв’язку з брудною атакою РФ. Пан Чарнек запевнив, що вже звернувся до ректорів стосовно надання такої можливості та абсолютної підтримки українських студентів", - зазначив Шкарлет.

Очільник МОНУ також повідомив, що вернувся до польського колеги з проханням "невідкладно припинити всі відносини з Російською Федерацією в галузі освіти і науки".

Чарнек зазначив, що Польща засуджує дії РФ щодо України та вже розірвала всі освітні, наукові та дослідницькі відносини з країною-агресором, заявивши про це публічно на найвищому рівні.

Нагадаємо, із загостренням бойових дій Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні Польщею збільшилися черги охочих залишити територію України.