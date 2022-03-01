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Українським студентам у польських вишах відтермінують оплату за навчання та проживання, - Шкарлет

Польський міністр освіти з цього приводу вже звернувся до ректорів ВНЗ Польщі.

Українським студентам у польських вишах відтермінують оплату за навчання та проживання, - Шкарлет
Фото: Макс Требухов

Українським студентам у вишах Польщі відтермінують оплату за навчання та проживання у зв'язку з воєнними діями в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві освіти України.

Питання обговорили міністр освіти України Сергій Шкарлет і міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек під час зустрічі 1 березня.

"Зараз отримую багато запитань від українських студентів, які навчаються в університетах Польщі, щодо можливості відтермінування оплати за навчання та проживання у зв’язку з брудною атакою РФ. Пан Чарнек запевнив, що вже звернувся до ректорів стосовно надання такої можливості та абсолютної підтримки українських студентів", - зазначив Шкарлет.

Очільник МОНУ також повідомив, що вернувся до польського колеги з проханням "невідкладно припинити всі відносини з Російською Федерацією в галузі освіти і науки".

Чарнек зазначив, що Польща засуджує дії РФ щодо України та вже розірвала всі освітні, наукові та дослідницькі відносини з країною-агресором, заявивши про це публічно на найвищому рівні.

Нагадаємо, із загостренням бойових дій Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні Польщею збільшилися черги охочих залишити територію України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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