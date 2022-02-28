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Звільнили від ДПА учнів базової і середньої школи, - Шкарлет

Міністр уже підписав відповідний указ.

Звільнили від ДПА учнів базової і середньої школи, - Шкарлет
Фото: Макс Требухов

Учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільнили від проходження Державної підсумкової атестації (ДПА).

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він повідомив, що таке рішення ухвалили "через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації".

"Головне сьогодні – це збереження здоров’я  та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, - наголосив міністр і зазначив, що видав відповідний указ про звільнення від ДПА.

Нагадаємо, напередодні міністр освіти відреагував на звернення від педагогічних працівників про те, що деякі керівники закладів освіти примушують їх писати заяви на відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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