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Українські військові оприлюднили відео знищення російського ЗРК "Бук" на Київщині

Зенітний ракетний комплекс ворога ліквідували "байрактаром".

Українські військові оприлюднили відео знищення російського ЗРК "Бук" на Київщині
Ударний безпілотник Bayraktar
Фото: yeniakit.com.tr

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео знищення ворожого ЗРК "Бук" на Київщині.

Запис розмістили на Facebook-сторінці головнокомандувача.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!" - написав Залужний.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, українські бійці заблокували російські танки в Бородянці Київської області. Окупант не може просунутися далі до столиці.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що станом на 14 годину 28 лютого українські захисники знищили та пошкодили більш ніж 200 одиниць ворожої техніки на напрямках Ірпінь–Житомирська траса.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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