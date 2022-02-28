"Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось" - в Україні поширюють ролик на підтримку військових

На сторінці Офісу президента опублікували мотиваційний ролик " #БудемоЖити".

В ньому автори закликали українців єднання, взаємодопомоги і допомоги своїй армії.

"Відставити боятись ... Допомагайте один одному і виручайте. Цілуйте любимих. Святкуйте свою свободу. Ви - за нашими спинами. Ось такі, теж надійні, не ховаєтеся, а прикриваєте нас із тилу", - закликають у відео.

"Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось. Повернемось і будемо жити", - наголошують автори ролика від імені українських бійців.

Нагадаємо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко записав звернення на фоні уламків будівлі, яку зруйнували російські окупанти. Він закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та одне одному.