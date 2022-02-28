​Голова Харківської ОДА повідомив про 11 загиблих у результаті обстрілу Харкова Росією

Наразі до лікарень звернулася 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Очільник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за останніми даними, після обстрілів Росією Харкова загинуло 11 людей.

Про це очільник Харківщини повідомив на своїй Telegram-сторінці.

"Через обстріли, які ведуться досі, ми ще не можемо підрахувати наших втрат. На цей момент у нас 11 загиблих. У нас десятки поранених людей... Ведуться обстріли в районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається в той час, коли люди вийшли до аптек, до магазинів купити ліки та продукти", - зазначив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОДА, російський ворог обстрілює цілі житлові квартали Харкова, де немає жодного військового об'єкта, обстрілює з важкої артилерії.

"Сьогодні в нас були спроби нальоту бойових ворожих вертольотів, також до нас ішли бомбардувальники. Наші Збройні сили відбили ці наступи, гідно відбили. Ми продовжуємо посилювати наші оборонні позиції", - додав Синєгубов.

За інформацією пресслужби Офісу президента, після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень звернулася 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. А всього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправили 44 поранених, з них семеро померли.

"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин проти українського народу! Це геноцид українського народу, - наголосив очільник Харківщини. - Боротьба триває! Наші позиції дуже сильні. Наші Збройні сили не відійшли ні на метр. Ми тримаємо оборону міста Харкова. Перемога буде за нами!"

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Харків зазнав масованого удару "градами" з боку російських окупантів. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в місті всю ніч відбивали наступ окупантів і знищували колони техніки на підступах до позицій. Нині місто перебуває під контролем ЗСУ.

В області ввели комендантську годину з 15:00 понеділка, 28 лютого, до ранку вівторка, 1 березня.