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За державну зраду затримали мера Південного Харківської області

Разом з ним затримали його заступника, керівника відділку поліції та дільничого. 

За державну зраду затримали мера Південного Харківської області
Брюханов
Фото: Децентралізація

Під час спеціальної операції військових було затримано мера, заступника, керівника відділку поліції та дільничого інспектора міста Південного, що на Харківщині.

Їм інкримінують державну зраду. Про це очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори з ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметра нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «Розстрілювати будуть на місці». У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо!" – підкреслив глава обласної державної адміністрації.

Деталі справи поки що невідомі. Мером Південного є Олександр Брюханов. Харківщина разом з іншими областями бореться проти російського окупанта всіма засобами. Сьогодні ворог обстріляв житлові квартали Харкова з "градів".

Учора міський голова міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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