На сьогодні жодної цілі ворожого плану не було досягнуто, – секретар РНБО

Станом на зараз Росія не досягла жодної своєї цілі у війні проти України. Ворогу дана відсіч на всіх напрямках, але важкі бої тривають.

Наразі президенту України Володимиру Зеленському вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook.

"П'ятий день героїчної боротьби. Наші військові, ТрО, весь сектор безпеки і оборони працює в режимі повної мобілізації. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем – Президентом України Володимиром Зеленським – вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи", – зазначив він.

За його словами, план російського вторгнення був побудований на принципах їхніх нацистських попередників – блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об'єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст: Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова. А також руйнування логістичних ланцюжків, застосування ДРГ, створення ситуації паніки та хаосу і проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни.

"Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці – міста Києва – і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ. На сьогодні жодної цілі орківського плану не було досягнуто. Дана відсіч на всіх напрямках. Але важкі бої тривають. Хочу звернути увагу на те, що особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що наразі однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються і які стає все важче приховувати.

"Тому одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених. Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв усередині РФ для негайного припинення війни. Інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу – через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають у Росії, використовувати соціальні мережі і російські популярні пабліки, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками РФ", – закликав він.

Данілов запевнив, що можна констатувати: "Українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближчі до нашої остаточної перемоги".

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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