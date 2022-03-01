Після ракетного удару по площі Свободи в Харкові – найбільшій площі у Європі – вже відомо про десять загиблих.

Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ось така ціна свободи. Ось такий ранок. Український Харків і російський Бєлгород завжди були близькими містами в багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах. Але точно не в душі. Тепер усе змінилося. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи – обличчя нашого Харкова", – заявив президент.

Він назвав цей удар терором проти міста. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких бʼють з реактивної артилерії.

Президент підкреслив, що після такого Росія – це держава-терорист. Він закликав усі країни світу проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.

"Харків і Київ для Росії зараз – найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, зламати спротив. Вони йдуть на столицю так само, як і на Харків", – заявив президент.

Тому оборона столиці зараз – ключовий пріоритет. У всіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога.

"Захистимо Київ – захистимо державу. Це серце нашої країни, і воно має битися, і воно буде битися", – заявив президент.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.

У ДСНС додали, що, за наявною інформацією, є влучення в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5-поверхові житлові будинки).

Відомо щонайменше про шістьох поранених, зокрема одну дитину. Кількість загиблих уточнюється.

Фото: ХОДА

Фото: ХОДА

Фото: ХОДА

Фото: ХОДА