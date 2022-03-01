У МВС закликали не пропонувати хабарі за незаконний перетин кордону: вас доставлять до військкомату

За добу держкордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб і 15 тисяч авто.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

“Вам відмовлять, поінформують Нацполіцію України (будете мати проблеми із законом), а потім доставлять до військкомату”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, дії тих, хто намагається “вирішити питання”, відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов’язків.

У МВС повідомили також, що за добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб і майже 15 тисяч транспортних засобів.

Ці показники приблизно на 10% менші за показники 27 лютого. Наразі в чергах перебувають близько 8 тисяч автомобілів.

На виїзд з України до ЄС та Молдови пройшло майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

“Зазначимо, що за 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань і сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!” – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, завантаженість пунктів пропуску що три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Західний Кордон, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Нагадаємо, притулку в інших країнах шукають вже 520 тисяч українців.

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати зі собою при виїзді з країни.

Прикордонники і митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію.