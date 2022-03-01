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Притулку в інших країнах шукають 520 тисяч українців

Загальна кількість біженців у найближчі тижні може зрости до чотирьох мільйонів. 

Притулку в інших країнах шукають 520 тисяч українців
Фото: Макс Требухов

Уже 520 тисяч українців шукають притулку в інших країнах. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він розповів, що наразі понад 280 тис. українців виїхали до Польщі, 94 тис. – до Угорщини, 40 тис. – Молдови, 34 тис. – Румунії, 30 тис. – Словаччини. Решта перебувають в інших країнах.

ифри зростають дуже швидко: година за годиною з четверга. Я працюю з біженцями майже 40 років, але я зрідка бачив такий швидкий відтік людей. Найбільший у Європі з часів балканських воєн", - коментує Гранді.

Верховний комісар ООН прогнозує, що за кілька тижнів кількість біженців з України може зрости до чотирьох мільйонів. 

Крім того, він зазначив, що 1 березня ООН розпочне кампанію зі збору коштів для подолання гуманітарної кризи в Україні.

Нагадаємо, що на Харківщині місцеві мешканці вже кілька діб не мають світла та води. Така сама катастрофа в селах поблизу Нової Каховки

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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