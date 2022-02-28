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Україна запроваджує безвіз для іноземців, які захищатимуть Україну від Росії

Президент Зеленський сьогодні підписав відповідний указ.

Україна запроваджує безвіз для іноземців, які захищатимуть Україну від Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.

Документ опубліковано на сайті президента.

"У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляю запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово, на період дії воєнного стану, до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", - йдеться в указі.

Також президент доручив Кабінету Міністрів вжити заходів, що випливають із цього Указу.

Документ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, вчора радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що в Україні сформовано Іноземний легіон добровольців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також зазначив, що іноземцям, які хочуть вступити до міжнародного легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено. Він додав, що проблемою є те, що в країну наразі не можна дістатися літаком, однак запевнив, що Україна допомагатиме іноземцям приїжджати та воювати, якщо вони цього хочуть.

Президент Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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