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Затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам

Спіймали його разом з керівниками місцевих силових відомств.

Затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам
Геннадій Мацегора
Фото: скріншот відео

Затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомлено в ефірі телеканалу "Україна 24".

Спіймали мера разом із силовими керівниками міста. Мацегору звинувачують у тому, що він здав місто російським окупантам.

Нагадаємо, 27 лютого в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль.

Відео опубліковане на сайті міськради.

Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

Як попередила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, на кожного, хто здає окупантам хоч клаптик української землі, чекає справедливе покарання.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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