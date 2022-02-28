В Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених

Наразі уточнюють списки зниклих, серед них будуть і російські окупанти.

Для пошуку і звільнення полонених запустили Обєднаний центр.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти", - зазначили у відомстві.

Служба безпеки також повідомила, що Об’єднаний центр працюватиме також для російських окупантів.

Фото: Пресслужба СБУ

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!", - наголосили в СБУ.

Для звернень цілодобово працюватимуть телефони:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01;

та електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, за три доби у полон ЗСУ потрапило понад 200 російських окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених є одним із основних завдань українського інформаційного спротиву.