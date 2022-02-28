В Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених

Для пошуку і звільнення полонених запустили Обєднаний центр.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
"Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти", - зазначили у відомстві.
Служба безпеки також повідомила, що Об’єднаний центр працюватиме також для російських окупантів.
"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!", - наголосили в СБУ.
Для звернень цілодобово працюватимуть телефони:
- +38 067 650 83 32;
- +38 098 087 36 01;
- та електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com.
Нагадаємо, за даними українського Генштабу, за три доби у полон ЗСУ потрапило понад 200 російських окупантів.
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених є одним із основних завдань українського інформаційного спротиву.