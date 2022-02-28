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На Харківщині російські військові розстріляли автобус із цивільними, - Кириленко

З 26 лютого чотири жінки і три чоловіки вважаються загиблими або зниклими безвісти.

На Харківщині російські військові розстріляли автобус із цивільними, - Кириленко
Президент Володимир Зеленський і голова Донецької ВГА Павло Кириленко
Фото: president.gov.ua

На Харківщині, поблизу села Волохів Яр, 26 лютого російські війська обстріляли автобус із цивільними. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"В автобусі було семеро жителів Донецької області - 4 жінки і 3 чоловіки, - повідомив Кириленко. - Зараз ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким з них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, у автобусі є загиблі".

Рейсовий автобус, сірий "фольксваген", їхав за маршрутом Харків-Ізюм. Наразі забрати тіла загиблих неможливо, оскільки територія поблизу села Волохів Яр контролюється окупантами.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому", - написав Кириленко.

Нагадаємо, що в місті Вовчанську на Харківщині місцеві мешканці вже дві доби не мають світла та води. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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