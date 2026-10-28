Удари скальпелем: Storm Shadow ударили по двох надважливих заводах російського ОПК

Британці передали нам чергову партію ракет Storm Shadow і з чату вийшли два надважливі для ВПК РФ підприємства. Якщо рої дронів-камікадзе (як у Ростові та Петербурзі ) працюють як DDoS-атака, перевантажуючи ППО і випалюючи площинні цілі на кшталт НПЗ, то Storm Shadow – це скальпель для розкриття залізобетонних бункерів і знищення цехів з верстатами із ЧПК.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Су-24 ПС ЗСУ з двома ракетами Storm Shadow

Уся суть цих ракет – у їхньому профілі польоту (огинання рельєфу на надмалих висотах 30-40 метрів, що не дає радіолокаторам підсвічувати їх для збиття дальніми ЗРК) та унікальній тандемній бойовій частині BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Спочатку кумулятивний передзаряд пробиває бетонний дах або перекриття цеху, а потім усередину влітає чотиристакілограмовий основний фугас і детонує в закритому просторі, перетворюючи високотехнологічні лінії на фарш із бетону та металу. А пожежа та її гасіння довершує все інше – корпус заводу зазвичай потрібно вишкрібати екскаватором і відбудовувати з нуля.

Орел знаходиться в зоні впевненого ураження Storm Shadow (близько 250 км від кордону). Завод «Протон» – це не пересічні цехи, а одне з ключових підприємств російської мікроелектроніки з категорією «військове приймання», вузьке місце. Вони виробляли оптопари, світлодіодні матриці, твердотільні реле та комплектуючі для систем РЕБ, радіолокаторів і прицільних комплексів бронетехніки.

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Ракетам навіть не довелося проривати щільний ешелон об'єктової ППО – Орел прикритий точково. Storm Shadow зайшли на ціль за запрограмованим маршрутом, обійшовши зони чергування РЛС. Удар припав точно у виробничий корпус, де розташовувалися «чисті кімнати» – ізольовані приміщення з особливим кліматом для фотолітографії та вирощування кристалів.

Footage of multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missiles slamming into Russia’s Proton military electronics plant in Orel this weekend. The strike heavily damaged a chip fab at the factory. https://t.co/Esnr0xhKDK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 26, 2026

Вибух 400-кг БЧ у замкнутому просторі цеху – це кінець. Знищені установки плазмохімічного травлення та літографічні сканери, вакуумні камери. Усе це рясно залито водою та заліплено продуктами горіння, вентиляції кінець, а отже, цех кристалів припинив існувати. Упевнений, що є людські жертви, можливо, і пару десятків — навряд чи вони нелякані бігають там на тривоги. Ну тепер будуть, ті, хто вижив зі зміни.

Орловський «Протон» – одне з небагатьох живих підприємств, що виробляють оптопари, твердотільні реле, світлодіодні матриці та компоненти для радіолокаторів. Без цих деталей не збираються модулі для комплексів РЕБ («Красуха», «Поле-21») та прицільні станції для авіації. Це дасть сильний буст нашим майбутнім безпілотним операціям та прориву ППО.

Ще одна ціль ПАТ «Енергія» у місті Єлець Липецької області. ПАТ «Енергія» – це абсолютний монополіст і критичний вузол у виробництві автономних хімічних джерел струму. Простіше кажучи: вони роблять спеціалізовані акумулятори та ампульні батареї для підводних човнів, авіації і, що найголовніше, для керованого ракетного озброєння. Будь-яка ракета (той же «Калібр», Х-101 або «Іскандер») не працює на цивільних елементах. Їй потрібне джерело живлення, яке може лежати на складі 10 років, а під час пуску за мілісекунди видати потужність для роботи інерціальної навігації, ГСН і рульових машинок за колосальних перевантажень.

Маршрут Storm Shadow до Єльця проклали так, щоб мінімізувати час перебування в зоні видимості радарів. Ракети вдарили в головний електрохімічний складальний цех і зону випробувальних стендів. Згорів конвеєр збірки та корпус контрольно-випробувальної станції, де батареї проходять тести на перевантаження та температурні режими перед військовим прийманням. Знищені унікальні стенди-центрифуги та кліматичні камери. Ммм, пожежа на заводі акумуляторів та військової хімії. Мрія піромана.

The moment of the attack on Energia JSC in Yelets. https://t.co/SIb47ryKLx — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 26, 2026

Знищення автоматизованих ліній збірки та калібрування спецбатарей б'є по найболючішому місцю російського ВПК – темпах випуску далекобійної зброї. У них можуть бути готові корпуси, двигуни та бойові частини, але без батарей з Єльця ракета залишається мертвим шматком металу. Удар по «Енергії» – фізична примусова пауза в їхньому ракетному терорі. Налагодити резервне виробництво таких джерел струму «на коліні» неможливо через надскладну хімію процесу та вимоги до надійності.

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Думаю, що мільйонів 100 збитків узяли планку. Непрямий збиток (упущена вигода та зрив держоборонзамовлення) для РФ ще болючіший. Через вибивання батарей з Єльця та кристалів випуск ракет Х-101 і «Калібр» на інших заводах просяде щонайменше на 3-4 місяці, також це вдарить по системах РЕБ і РЛС, а завезення «чистих кімнат» під санкціями – довго, дорого і марудно. Цілком імовірно, що це еквівалентно недоотриманню фронтом десятків готових виробів загальною вартістю понад $150-200 млн. Тобто двома точковими залпами ми завдали російському ВПК сукупних збитків під чверть мільярда доларів.

Швидше за все, передані ракети – не нові вироби, щойно з конвеєра, а відновлені з ранніх партій – переспоряджені і такі, що пройшли капіталку, поки нові з ліній MBDA, запущених минулого літа, поповнюють арсенали.

Початковий арсенал британських ВПС (RAF) оцінювався приблизно у 900 ракет (у діапазоні від 700 до 1000 одиниць). Серійне виробництво оригінальної партії почалося в районі 2000 року. На початок 2010-х років основні замовлення для ВПС Великої Британії та Франції були виконані. Після цього виробництво нових ракет для внутрішніх потреб було фактично призупинено приблизно на 15 років. Консорціум MBDA у цей період займався переважно ремонтом, модернізацією існуючих запасів і виконанням експортних контрактів для третіх країн.

Фото: Міністерство оборони Великої Британії Колишній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі поруч із ракетою Storm Shadow на території заводу компанії MBDA UK.

Звісно, варто враховувати, що частину цього запасу вже витратили в ході попередніх військових кампаній (наприклад, в Іраку та Сирії), а якась частина завжди повинна залишатися в резерві для забезпечення власної національної безпеки та виконання зобов'язань перед НАТО. Тому нам передають десятки виробів у кожній партії, не сотні. Але й цього вистачає, щоб завдати серйозної шкоди противнику. Тож апологети кидків до Ла-Маншу та Лісабона мають чітко усвідомлювати, на що перетвориться європейська частина РФ, якщо Москва захоче промацати фланг НАТО – запасів у них місяця на чотири активної кампанії, після якої знайти цілий завод у РФ можна буде тільки з лупою.

На піку виробничих потужностей весь європейський консорціум MBDA збирав не більше 15-20 ракет на місяць для всього світу. У липні 2025 року MBDA офіційно оголосила про відновлення серійного виробництва. Консорціум заявляв про плани подвоїти потужності до кінця 2025 року і збільшити випуск ще на 40% у 2026 році. Однак навіть з урахуванням такого форсування, перезапуск складних технологічних ліній (де ракета збирається майже вручну з тисяч компонентів) не дає величезних цифр. Тому партії будуть невеликими – але навіть вони дають нам можливість завдавати ворогу найтяжчих ушкоджень.

Наша авіація жива, зовсім скоро масові високоточні бомби нашого виробництва зроблять життя біля ЛБЗ ще важчим для агресора. Тепер це буде не штучний французький «Хаммер», який летить тільки по штабу або вузлу зв'язку, а будь-яка будівля, де закріплюються ті, що просочилися, позиція пілотів, нора. Втрати бортів закриють французькі та шведські машини, а британські й французькі арсенали крилатих ракет будуть підпирати наші «Нептуни» та «Фламінго», зберігаючи можливість вибивати вузькі місця у ВПК, гальмувати переозброєння та масштабування ракет РФ. Незалежно від того – чи просочився ворог до чергового містечка на Донбасі.