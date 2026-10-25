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Сили оборони завдали ракетного удару по заводу "Энергия" в Росії

Підприємство виготовляє елементи живлення для російських ракет і авіабомб.

Сили оборони завдали ракетного удару по заводу "Энергия" в Росії
Фото: Supernova

Сили оборони завдали ракетного удару по заводу "Энергия" в місті Єлець Липецької області Росії за 300 кілометрів від українського кордону.

Відео атаки оприлюднила Телеграм-пабліки Exilenova+ і Supernova.

За попередньою інформацією, на територію підприємства влучили кілька крилатих ракет. З місця влучання здіймається дим.

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Завод "Энергия" виготовляє елементи живлення 9Б280-1 для крилатих ракет 9М727 комплексу "Искандер-К", а також постачає батареї 9Б-287 для планерувальних авіабомб УМПБ Д-30СН.

Крім того, підприємство виробляє джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції (УМПК), балістичних ракет комплексу "Искандер-М" і протикорабельних ракет Х-35У.

Підрозділи Сил оборони 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня уразили радіолокаційні станції, командні пункти та місця зосередження живої сили російських військ. 

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