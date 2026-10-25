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Нацгвардійці доставили до окупованих Олешок дитяче харчування

За допомогою безпілотників до міста на Херсонщині доправили 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів.

Нацгвардійці доставили до окупованих Олешок дитяче харчування
Фото: Іван Вигівський/Фейсбук

Бійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України доставили до тимчасово захоплених Олешок Херсонської області дитяче харчування та іграшки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За його словами, напередодні гвардійці за допомогою безпілотників доправили для родин із дітьми 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів. У них були сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки.

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"Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, наші підрозділи продовжують підтримувати людей", – зазначив очільник МВС.

Він додав, що серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є ті, хто народився вже під час повномасштабної війни.

"Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності", – наголосив Вигівський.

Міністр також подякував усім, хто збирав пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття, а також тим, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на тимчасово захопленій території.

Ситуація в окупованих Олешках

Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. 

Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня.

Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку.

Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. РФ ігнорувала ці заклики.

Що відбувається в окупованих Олешках, читайте у матеріалі LB.ua "«Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках".

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