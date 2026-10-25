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Розвідка: Росія не знає, що робити із ветеранами "СВО", які повернулися

У 2025 році з 449 тисяч заявлених вакансій для російських військових по допомогу в пошуку роботи звернулися лише 15 тисяч осіб. 

Розвідка: Росія не знає, що робити із ветеранами "СВО", які повернулися
Фото: СЗРУ

Росія не може забезпечити роботою учасників війни проти України після їхнього повернення з фронту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У 2025 році російські служби зайнятості спільно з роботодавцями заявили про підготовку 449 тисяч вакансій для учасників війни. Однак по допомогу в пошуку роботи звернулися лише 15 тисяч осіб.

Із тих, хто звернувся, працевлаштували 7,8 тисячі – 52%. Решта залишилася без роботи.

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Ситуація ще складніша для колишніх військових з інвалідністю та судимістю. Із 5 тисяч російських "ветеранів" з інвалідністю роботу отримали 2,1 тисячі, або 42%. Серед 1,2 тисячі осіб із судимістю працевлаштували 638 – 51%.

Окремо розвідка звертає увагу на дистанційну зайнятість. Із 449 тисяч заявлених вакансій лише 775 передбачали віддалену роботу. Фактично її отримали шестеро осіб.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що ці показники свідчать про труднощі з працевлаштуванням учасників війни, зокрема тих, хто має інвалідність або судимість.

Водночас Росія продовжує залучати трудових мігрантів із країн далекого зарубіжжя на тлі дефіциту робочої сили, який загострився через війну проти України.

За січень–вересень 2026 року Міністерство внутрішніх справ РФ видало близько 215,3 тисячі дозволів на роботу іноземним громадянам – на 21% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

За оцінками експертів, до 2032 року російській економіці знадобиться близько 12 мільйонів працівників.

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