Російські дрони атакували два райони Харкова: пошкоджені авто

Окупанти знову атакували Новобаварський та Основ'янський райони міста.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська атакували безпілотниками Новобаварський та Основ’янський райони Харкова. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Новобаварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також зафіксовано влучання російського реактивного БпЛА в Основ’янському районі. Пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок. Комунальні служби міста усувають наслідки.

Протягом минулої доби внаслідок російських ударів по Харківській області загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.