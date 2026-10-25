Російські дрони атакували два райони Харкова: пошкоджені авто

Російські війська атакували безпілотниками Новобаварський та Основ’янський райони Харкова. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Новобаварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Також зафіксовано влучання російського реактивного БпЛА в Основ’янському районі. Пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок. Комунальні служби міста усувають наслідки.
- Протягом минулої доби внаслідок російських ударів по Харківській області загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.
- У Харкові поранено 39-річного чоловіка, у 64-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. Там пошкоджено чотири цивільні підприємства, складські приміщення, приватний будинок, цвинтар, гіпермаркет, гараж і 16 автомобілів.